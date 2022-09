Portugal perdeu por 1-0 contra Espanha, em Braga, e falhou a presença na final four da Liga das Nações.



Morata resolveu o encontro com um golo aos 88 minutos.



Com este resultado, a seleção nacional ficou em segundo lugar do grupo 2 da Liga A da Liga das Nações com 10 pontos, menos um que «La Roja». A Suíça terminou com nove pontos no terceiro posto enquanto a República Checa acabou com quatro pontos e foi despromovida.



Recorde-se que Portugal apenas marcou presença na final a quatro da prova na primeira edição. Já a Espanha vai disputar a final four pela segunda vez consecutiva.