Portugal estreia-se na nova edição da Liga das Nações no próximo sábado, frente à Croácia, no Estádio do Dragão, e Renato Santos falou esta terça-feira das expetativas da Seleção Nacional antes do início de mais um treino na Cidade do Futebol.

«Vai ser um bom jogo, sabemos que a Croácia tem uma equipa muito boa, mas vamos dar o nosso melhor. É esse o nosso objetivo, queremos ganhar os jogos em que participamos. Por isso vai ser um bom jogo», começou por destacar em declarações às plataformas da Federação Portuguesa de Futebol.

Portugal é o detentor do título, conquistado em 2019, mas vai defrontar uma Croácia que esteve na última final do Campeonato do Mundo. «Não digo que sejamos favoritos, mas também não somos inferiores. Temos uma grande seleção, pretendemos ganhar e vamos focar-nos nisso. O mais importante é ganhar, não é saber se somos favoritos ou não. Renovar o título seria algo muito especial para nós e para todos os portugueses», comentou.

Um jogo que chega numa altura complicada, no início de uma temporada atípica ainda marcada pela pandemia da covid-19. «Alguns jogadores ainda estão em pré-época, temos de nos habituar a este novo estilo de vida por causa do covid-19. É uma situação desagradável para todos, mas temos de entrar neste mundo e substituir o antigo mundo que tínhamos. Faz parte da vida, temos de dar o nosso melhor para estarmos numa boa forma», destacou.

Nesse contexto, a Seleção Nacional não vai poder contar com o apoio dos portugueses nas bancadas. «Se estivermos focados no jogo, não vamos pensar se tem público ou não, o mais importante será ganhar o jogo», insistiu o médio do Lille.