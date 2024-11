A Seleção Nacional começou a preparar-se esta segunda-feira, na Cidade do Futebol, para a dupla jornada da Liga das Nações com dois penetras, com Fábio Silva «emprestado» pelos sub-21 e Francisco Silva pelos sub-20.

Depois das dispensas de Pedro Gonçalves e Matheus Nunes, devido a problemas físicos, Roberto Martínez chamou apenas Samuel Costa para compor o grupo, mas o primeiro treino, na Cidade do Futebol, contou com mais dois convidados.

Com muitos jogadores a fazerem trabalho de recuperação, depois dos jogos exigentes no passado fim, de semana, o selecionador, como tem sido, aliás, habitual, chamou mais dois elementos para reforçar o grupo.

Fábio Silva, que está integrado na convocatória dos sub-21, foi chamado pelo selecionador principal, mas apenas para participar no treino desta segunda-feira. O avançado do Las Palma estava mesmo ali, no campo ao lado, numa altura em que Rui Jorge prepara os sub-21 para dois jogos particulares, tendo em vista a fase final do Euro2025.

Recordamos que Cristiano Ronaldo é o único avançado de raiz nesta convocatória para os jogos com a Polónia e Croácia, mas Roberto Martínez conta com a versatilidade de jogadores como João Félix, Pedro Neto e Francisco Trincão para os jogos com a Polónia e Croácia.

O outro convidado especial para estre treino, é Francisco Silva, guarda-redes do Sporting que estava integrado na seleção de sub-20.

A seleção volta a treinar esta terça-feira, na Cidade do Futebol, numa sessão que está marcada para as 18h00.

Portugal defronta a Polónia, no Estádio do Dragão, na próxima sexta-feira, e, quatro dias depois, vai à Croácia. Recordamos que Portugal soma 10 pontos e precisa apenas de mais um para garantir a presença nos quartos de final da Liga das Nações.