Rúben Dias, jogador da seleção nacional, em declarações na flash interview da RTP3, após a derrota por 1-0 contra Espanha, na última jornada do grupo 2 da Liga A da Liga das Nações:



«Houve sempre mais domínio da parte de Espanha, mas nós estivemos sempre ligados nos duelos e na organização defensiva. E quando pudéssemos queríamos usar as nossas melhores armas. O futebol é assim. Aconteceu, perto do fim. Agora é seguir em frente, o caminho é só esse.



No final de contas acabámos por ter as melhores oportunidades. Não me lembro de nenhuma ocasião flagrante de Espanha com exceção do golo. Fizeram um golo. Não há muito a dizer. É seguir em frente.»