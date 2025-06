A Seleção de Sub-17 está a regressar de Tirana com o título de campeão da Europa no bolso, enquanto a Seleção principal prepara-se para viajar para Munique para jogar a Final Four da liga das Nações. As duas seleções ainda vão cruzar-se esta terça-feira na Cidade do Futebol, para uma fotografia em conjunto, mas, na véspera, Rúben Dias dirigiu uma mensagem de confiança para os mais jovens.

«Acima de tudo parabéns. Ficámos todos muito felizes. Eu próprio já estive num Europeu de Sub-17, na altura perdi nas meias-finais, sei que é um momento importantíssimo para eles e é sempre nostálgico estar a olhar para o que está a acontecer agora, mas ficámos muito felizes. Senti uma equipa forte. Vou confessar que não vi todos os jogos, mas gostei muito de ver os bocadinhos que consegui ver antes do treino. Fiquei muito feliz», destacou o central do Manchester City, à margem de mais uma conferência de imprensa da Seleção Nacional na Cidade do Futebol.