Declarações de Rúben Neves, na zona mista da Allianz Arena, após a vitória de Portugal ante a Alemanha, por 2-1, nas meias-finais da Liga das Nações:

[Sobre o golo sofrido:] «Na minha opinião é um golo que deveria ter sido anulado. Não merecemos sofrer o golo, mas fizemos um excelente jogo, reagimos bem e merecemos sem dúvida esta vitória».

[Sobre a adaptação de João Neves a lateral:] «Foi a nossa estratégia de jogo. O João com alguma liberdade com bola para vir dentro, para criarmos uma superioridade numérica no meio-campo. Sem bola, sabíamos que a Alemanha joga muito nos cruzamentos e quando a bola estava no lado direito a minha função era ajudar ali entre o João Neves e o Rúben Dias para termos mais um homem na área. Essa foi a estratégia que definimos para este jogo e acho que correu bem. A Alemanha criou dois/três lances de perigo no máximo, a jogar em casa numa meia-final. Portanto acho que foi um jogo extremamente bem conseguido.»

[Sobre ganhar a final:] «Esperemos que sim, vamos fazer de tudo para o conseguir. É o nosso objetivo. Sabíamos que tínhamos qualidade para chegar à final. Agora vamos focar-nos nestes três dias para conseguir preparar a equipa da melhor maneira para recuperar bem e chegar em grande força nessa final.»

[Que equipa escolhe para a final:] «São as quatros melhores seleções da Europa neste momento. Não há muito por onde escolher. Temos de fazer um grande jogo e olhar para nós, como fizemos hoje. Sabemos que temos qualidade e que podemos bater com qualquer seleção.»

[Sobre o «ruído» de Roberto Martinez sair da seleção após a Liga das Nações:] «Já estamos mais do que habituados a isso. O ruído fica lá fora, não entra dentro do nosso balneário nem para dentro do nosso grupo. Focamo-nos sempre em dar o nosso máximo pela seleção. Esse é o nosso grande objetivo, sair do campo e sentir que deixamos tudo lá dentro.»