Samu, em declarações na zona mista, após o jogo Portugal-Polónia (5-1), da quinta e penúltima jornada do Grupo A1 da Liga das Nações:

«[Mudança da primeira para a segunda parte] Foi mais a nível mental e de intensidade. Demos um passo em frente e tivemos mais calma com a bola.

Estou muito contente. Estou aqui para trabalhar e ajudar no que for preciso. Seja um minuto ou 90, será sempre com a mesma humildade.

O mister pediu-me para ser eu, deu-me umas instruções e pediu para ter personalidade. Estando aqui, vejo cada jogo como uma oportunidade para jogar, mas apoiarei quem jogar.»