Bruno Fernandes é o único ausente no arranque da preparação da Seleção Nacional para a estreia na nova edição da Liga das Nações, com uma dose dupla de jogos no Estádio da Luz, primeiro com a Croácia, na quinta-feira, depois com a Escócia, no domingo.

Segundo explica a Federação Portuguesa de Futebol, o voo do jogador do Manchester United sofreu um atraso que deixou em dúvida a presença, a tempo, do jogador no treino que chegou a ser adiado por meia-hora.

No entanto, o treino começou mesmo sem Bruno Fernandes, mas com um total de 25 jogadores à disposição de Roberto Martínez, uma vez que o grupo foi reforçado com um quarto guarda-redes, neste caso, Diogo Fernandes, «emprestado» pelo Sub-20.

A Seleção Nacional volta a treinar esta terça-feira, mais uma vez, ao final da tarde, às 18h00, já depois de uma conferência de imprensa de um jogador ainda a designar, que está marcada para as 17h00.