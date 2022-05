Fernando Santos continua sem contar com o grupo completo a apenas dois dias do jogo com a Espanha, o primeiro de quatro jogos da liga das Nações marcados para o início de junho. Diogo Jota, que esteve na final da Liga dos campeões, já está em Portugal, mas ainda não participou no treino desta terça-feira. Ao jogador do Liverpool juntam-se ainda Vitinha, ainda em período de isolamento depois de um teste positivo à covid-19, e Rafael Leão, que esta manhã ficou no ginásio.

Ao que foi possível apurar, o avançado do Milan sofreu uma pequena contusão que não será impeditiva de fazer parte das opções de Fernando Santos para o jogo com a Espanha. O jogador fez tratamento e, por precaução, ficou a fazer trabalho de ginásio, mas esta quarta-feira, segundo as indicações da Federação Portuguesa de Futebol, já deverá ser reintegrado no grupo, tal como Diogo Jota.

Nos quinze minutos a que comunicação social teve acesso, na Cidade do Futebol, os jogadores fizeram um rápido aquecimento e depois distribuíram-se pelo relvado para exercícios com bola.

A seleção volta a treinar na manhã desta quarta-feira, antes ed Fernando Santos fazer a antevisão do jogo com a Espanha, por volta das 12h30. A viagem para Sevilha está marcada para o final da tarde.

O jogo com a Espanha está marcado para as 19h45 de quinta-feira para o Estádio Benito Villamarín.