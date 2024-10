O Sporting informou esta sexta-feira que Gonçalo Inácio está lesionado, mas o jogador vai ainda ser avaliado pelo departamento médico da Seleção Nacional, antes de uma eventual dispensa dos trabalhos de preparação para os jogos com a Polónia e a Escócia, relativos à Liga das Nações.

Roberto Martínez, em conferência de imprensa, revelou que já tinha recebido a informação da parte do Sporting, mas prefere que Gonçalo Inácio se apresente na concentração que está marcada para a próxima terça-feira.

«A nossa relação com os departamentos médicos dos clubes é exemplar. Temos toda a informação da parte do Sporting. Tínhamos já uma dúvida, o Gonçalo já tinha tido um problema com o Lille, na Champions, voltou a lesionar-se, mas a nossa forma de trabalhar é avaliar o jogador na terça-feira-feira, faz parte da nossa forma de trabalhar. Vamos fazer uma avaliação e depois tomaremos uma decisão. Os jogos não são já, vamos ter tempo para tomar decisões», explicou.

Pedro Gonçalves é outro jogador que está lesionado no Sporting, mas Roberto Martínez não quis revelar se o médio chegou a ser equacionado na atual convocatória. «Falar de hipóteses não faz parte do meu trabalho. Já falei do Pedro Gonçalves aqui a seleção, merece estar na seleção, agora está lesionado. Há jogadores que se reformam , como foi o caso do Pepe, e há outros que ficam de fora por lesão, é o caso do Pedro», referiu ainda.