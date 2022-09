A Seleção Nacional começou esta terça-feira a preparação para os decisivos jogos com a República Checa e Espanha, relativos à qualificação para a fase final da Liga das Nações, com Gonçalo Ramos, chamado para substituir Rafa Silva, já integrado, mas com três ausências devido a problemas físicos.

O jovem avançado do Benfica, acrescentado à convocatória, foi, aliás, um dos primeiros a subir ao relvado do campo principal da Cidade do Futebol, numa sessão orientada por Fernando Santos que contou com três baixas de peso neste arranque. Pepe, Bernardo Silva e João Félix, todos com queixas musculares, ficaram no ginásio a recuperar.

Fernando Santos contou, assim, com um total de 23 jogadores disponíveis, num dia especial, em que a Cidade do Futebol está a preparar-se para o regresso da Gala das Quinas de Ouro, marcada para esta noite.

Este é o primeiro treino para os últimos dois jogos do Grupo 2 da Liga A, o primeiro no próximo sábado (19h45), na República Checa, o segundo, três dias depois, em Braga, frente à Espanha.

Recordamos que Portugal está no segundo lugar do Grupo 2, com 7 pontos, menos um do que a Espanha, mais três do que a República Checa e mais quatro do que a Suíça.