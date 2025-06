Roberto Martínez já tem o grupo completo na preparação para a Final Four da Liga das Nações, com os quatro jogadores do Paris Saint-Germain a participarem já no segundo treino na Cidade do Futebol, depois da celebração da conquista das Nações.

Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos chegaram à Cidade do Futebol ao final da manhã e estão, agora, a trabalhar à parte do grupo, com exercícios de recuperação, enquanto os restantes jogadores trabalham no relvado às ordens do selecionador.

Nuno Tavares que, à partida, vai ficar fora deste grupo, uma vez que a UEFA permite um méximo de 26 jogadores inscritos, continua integrado no grupo, mas esta segunda-feira ficou a trabalhar no ginásio.

A Seleção Nacional treina ainda na manhã desta terça-feira na Cidade do Futebol, pelas 10h30, depois parte para a Alemanha, por volta da hora de almoço.

A conferência do selecionador Roberto Martínez, prevista para as 19h00, será realizada já no palco do jogo, no Allianz Arena, em Munique.