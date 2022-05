A Seleção Nacional começou esta quinta-feira a preparar os quatro jogos da terceira edição da Liga das Nações, na Cidade do Futebol, com três ausências justificadas. Rui Patrício jogou na véspera a final da Liga Conferência, com a Roma, Diogo Jota prepara-se para a final da Liga dos Campeões, com o Liverpool, enquanto Pepe foi autorizado a apresentar-se apenas depois do fim de semana.

Fernando Santos contou, assim, com um grupo de 23 jogadores, incluindo Cristiano Ronaldo, que tinha falhado o último jogo do Manchester United, devido a problemas físicos, bem como o estreante David Carmo e os regressados Ricardo Horta, João Palhinha e Domingos Duarte.

Nos quinze minutos a que a comunicação social teve acesso, Danilo Pereira apresentou queixas no tornozelo esquerdo e esteve a receber assistência junto à lateral.

Recordamos que Portugal vai realizar quatro jogos num curto espaço de dez dias. O primeiro jogo será frente a Espanha (2 de junho), em Sevilha, depois a seleção faz dois jogos consecutivos no Estádio de Alvalade, frente à Suíça (5 de junho) e República Checa (9 de junho), antes de voltar a defrontar a seleção helvética, no dia 12, em Basileia.

Depois destes quatro jogos, a seleção cumpre os últimos dois encontros a 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, frente a Espanha.

A seleção volta ao trabalho esta sexta-feira, numa sessão que está programada para as 11h00.