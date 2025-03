Francisco Trincão em declarações à RTP depois da vitória de Portugal sobre a Dinamarca (5-2), no Estádio de Alvalade, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga das Nações:

Entrou ao minuto 81 e cinco minutos já estava a marcar e depois voltou a marcar no prolongamento. Que grande entrada…

«Sim, acabei por ser feliz, mas estou mais feliz pela vitória, o importante era passar. Quem fizesse o golo não importava muito. Feliz pela vitória, os adeptos mereciam isto».

Como descreve aqueles dois golos?

«Só tive a oportunidade para chutar, tenho de chutar mais vezes porque acho que chuto bastante bem. Pedem-me isso muitas vezes, tanto no clube, como aqui. O Bruno disse-me isso hoje, acho que tenho de aproveitar e rematar mais vezes sempre que tiver a bola perto dentro da área. Acabei de fazer golo e ter sorte».

Acha que a partir daqui vai ter mais minutos na seleção?

«Estou aqui para ajudar, hoje fui eu, amanhã será outro, isso não importa muito. Sabemos é que temos muita qualidade no grupo, cada um que jogue pode fazer a diferença, temos de estar todos preparados para jogar».

Já falou com o Hjulmand e com o Harder?

«Estive a falar com eles no fim do jogo. O Morten disse-me que se fosse alguém a marcar queria que fosse eu, portanto acabou por ficar feliz por mim, mas pronto. Agora espero que descansem bem e estejam aqui preparados para o próximo jogo».

Portugal vai jogar com a Alemanha, na Alemanha, na final Four…

«Hoje em dias todos os jogos são difíceis, vamos preparar isso com calma, temos muito tempo até lá, por isso, confiante para o que aí vem»,