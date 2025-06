Unai Simón, guarda-redes espanhol, mostrou-se adepto de Cristiano Ronaldo, porém quer o português a zero na final da Liga das Nações.

«Estou muito feliz por vê-lo continuar a marcar golos e espero que chegue aos mil golos em jogos oficiais. Por outro lado, espero que não marque qualquer golo este domingo», partilhou o guardião em conferência de imprensa.

«É um exemplo de trabalho árduo, de trabalho diário, de sacrificar muitas coisas da vida pelo futebol. Não me vejo ao nível do Cristiano aos 40 anos. Sinceramente, para mim é um privilégio e uma honra poder competir e defrontá-lo», acrescentou.

Sobre as críticas que tem recebido pelos quatro golos sofridos frente à França (5-4), na meia-final, Unai garantiu que apenas está interessado no que diz o treinador e os colegas.

«Não tenho em conta as críticas negativas, também não tenho em conta as críticas positivas de outras pessoas para além do meu treinador ou dos meus colegas de equipa. Acho que cada um de nós está consciente do seu desempenho e estou muito feliz com o jogo que fiz», finalizou.

Portugal joga este domingo com a Espanha, na final da Liga das Nações. A bola começa a rolar às 20h e poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.