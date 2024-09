A Federação Portuguesa de Futebol publicou um vídeo nas redes sociais com um resumo da concentração da Seleção Nacional que, esta segunda-feira, começou a preparar a estreia na atual edição da Liga das Nações. Em destaque, logo a abrir o vídeo, está em evidência um caloroso abraço do selecionador Roberto Martínez a Pedro Gonçalves.

Pote tem sido preterido nas convocatórias do selecionador, mas o seu nome é mencionado em quase todas as conferências de imprensa, sempre que Portugal vai a jogo. Desta vez, Roberto Martinez chamou mesmo o jogador do Sporting e as câmaras acompanharam o momento em que os dois se encontraram no relvado.

Um momento, filmado em câmara lenta, a mostrar sorrisos largos e um João Félix...surpreendido.

Ora veja: