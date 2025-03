Vitinha espera jogar esta quinta-feira frente à Dinamarca, mas ainda não sabe se vai ter por perto João Neves, habitual companheiro no Paris Saint-Germain. O médio da moda na Europa fala do segredo do seu sucesso e garante que Portugal vai entrar no jogo em Copenhaga para vencer.

Vitinha: «Quando há elogios a mais faz-me um pouco de confusão»

A química entre Vitinha e João Neves tem dado que falar, mas falta saber se esta também terá efeito no ambiente de seleção. «É verdade que nos entendemos muito bem, é verdade que temos feito os dois uma muito boa época, aliado ao que é o coletivo do PSG. Depois, não me cabe a mim decidir, cabe ao mister decidir quem vai jogar. Eu, individualmente, espero jogar, mas é com o míster», comentou o médio em conferência de imprensa.

Quanto ao momento de forma, Vitinha diz que resulta de uma conjugação de fatores. «Não gosto muito de falar de mim, sobre qual o melhor momento, é mais para vocês falarem. A razão pode passar por muitos aspetos diferentes, mas têm a ver com a confiança do treinador em mim, confiança em mim próprio, o coletivo, a forma como jogamos. Pode haver muitos fatores que contribuem para isso, mas a verdade é que estou feliz com o que está a acontecer», comentou.

Portugal joga esta quinta-feira em Copenhaga e depois recebe os dinamarqueses no próximo domingo. Vitinha diz que Portugal tem de encarar os dois jogos da mesma forma: é para ganhar.

«Sem dúvida que olhamos para esta eliminatória com a ambição e o objetivo de ganhar os dois jogos, sabendo que é uma eliminatória e que vai haver o jogo de volta em Lisboa. Mas de forma clara e direta, nós vimos aqui para ganhar», atirou.

Quanto ao adversário. «Sabemos que vamos defrontar uma equipa difícil que só perdeu dois jogos com a Espanha pela diferença de um golo. Vai ser um jogo difícil também pelo ambiente que os jogos normalmente têm aqui. Penso que a Dinamarca vai procurar tirar vantagem disso, mas nós estamos preparados para isso, individualmente e coletivamente. Estamos preparados para travar as dinâmicas e ganhar este jogo», insistiu.