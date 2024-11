Vitinha em declarações à RTP, depois da goleada de Portugal à Polónia (5-1), no Estádio do Dragão, no jogo que garantiu a qualificação da seleção portuguesa para os quartos de final da Liga das Nações:

«Ainda temos mais um jogo para fazer, mas a verdade é que estamos muito contentes com esta vitória diante do nosso público».

Portugal mudou depois da entrada de Vitinha…

«Acho que foi pela equipa inteira, acho que entrei bem e ajudei a equipa».

Portugal já venceu a Liga das Nações em 2019, pode voltar a vencer agora?

«Claro, somos capazes, mas ainda está longe. Agora queremos ganhar o jogo na Croácia».

Começou o jogo no banco. É uma condição que o incomoda?

«Não, entendo bem as coisas. O míster tem as suas escolhas e eu aceito-as».