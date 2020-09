A Seleção Nacional cumpriu esta quarta-feira de manhã mais uma sessão de trabalho com vista ao jogo de sábado com a Croácia, que marca o arranque da Liga das Nações, prova que a equipa das quinas conquistou em 2019.

À margem do treino, Diogo Jota projetou o embate com do Estádio do Dragão e também diante da Suécia, fora de portas na próxima terça-feira. «Vai ser uma dupla jornada muito difícil. Primeiro a Croácia, que é vice-campeã do Mundo, e depois a Suécia, que é uma equipa muito física. Mas nós, Portugal, temos sempre as nossas hipóteses, e queremos sempre vencer. Somos os detentores do título e é sempre um orgulho poder defender um título e temos de ter noção disso: os adversários vão olhar para nós com uma motivação extra para nos vencerem. Temos de ter isso em atenção, porque vai ser muito difícil voltar a fazê-lo», afirmou em declarações aos canais da Federação Portuguesa de Futebol.

O avançado do Wolverhampton reconheceu que será estranho jogar no Estádio do Dragão sem público, uma situação que esvazia o «factor casa» e abordou o facto de alguns jogadores chegarem à Seleção com diferentes índices físicos, uma vez que nem todos terminaram as épocas na mesma altura.

«Estamos todos juntos a tentar igualar essa diferença. Sabemos que vamos ter dois jogos difíceis e vamos ter de trabalhar muito e de estar ao nosso melhor nível, pelo menos fisicamente», rematou.

O Portugal-Croácia joga-se no sábado a partir das 19h45. Esta quinta-feira, a Seleção Nacional volta a treinar na Cidade do Futebol e ruma de seguida ao Porto.