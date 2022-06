A UEFA anunciou esta quinta-feira que o árbitro para o encontro Portugal-Suiça será o israelita Orel Grinfeeld.

O jogo contra os suíços, a contar para a segunda jornada do Grupo 2 da Liga das Nações, vai ocorrer no dia 9 de junho, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O árbitro português Artur Soares Dias vai arbitrar o encontro Hungria-Inglaterra, que se disputará no próximo sábado, em Budapeste.

Soares Dias contará com Rui Licínio e Paulo Soares como árbitros assistentes, enquanto que Fábio Veríssimo será o quarto árbitro, com Tiago Martins no vídeoárbitro (VAR), assistido por João Pinheiro.