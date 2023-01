O selecionador nacional Roberto Martínez está esta segunda-feira no Estádio António Coimbra da Mota para assistir ao embate entre o Estoril e o Casa Pia, relativo à 16.ª jornada da Liga.

O novo selecionador nacional deslocou-se ao Estoril acompanhado pelo vice-presidente e diretor técnico nacional José Couceiro.

Martínez já tinha assistido, no passado sábado, ao Sp. Braga-Boavista e, no domingo, esteve no Estádio da Luz a tirar apontamentos no dérbi entre Benfica e Sporting.