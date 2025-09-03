Pedro Neto falou na sua evolução pessoal, como jogador, desde que chegou ao Chelsea, na conferência de imprensa de lançamento dos jogos de qualificação para o Mundial 2026 frente à Arménia e Hungria.

Pedro Neto é polivalente, pode jogar em várias posições no ataque. Em qual é que acha que rende mais?

«Com sinceridade, prefiro jogar a extremo direito, foi aí que comecei nas camadas jovens quando comecei a jogar mais na frente, porque até comecei a jogar como médio centro [risos]. Mais tarde passei para extremo direito e, sem dúvida, onde mais gosto de jogar é no lado direito».

O Pedro tem uma carreira marcada por lesões, mas agora parece estar bem. Como conseguiu esta consistência que tem demonstrado nas últimas épocas?

«Com as experiências que passei, obviamente aprendi muito, conheci melhor o meu corpo. Tive de estudar certas partes do corpo que não conhecia, fazer certos testes, mas acima de tudo, tem a ver com a rotina, com o trabalho que teve de ser ainda maior. Graças a Deus consegui essa consistência e quero continuar assim».

O Pedro Neto na época passada ganhou a Liga das Nações e o Mundial de Clubes. O que mudou com a chegada ao Chelsea? A melhor versão do Pedro Neto ainda está para vir?

«Acho que é muito diferente. Com a chegada ao Chelsea tive que adaptar-me muitas vezes à maneira de jogar porque estava habituado a jogar num clube da Premier League que não tinha tanta posse de bola e tínhamos muitos espaços. No Chelsea, uma das coisas que senti que melhorei mais foi a minha capacidade para jogar em espaços reduzidos, em espaços que as equipas não nos concediam tanto, por jogarem mais recuadas. Com mais posse de bola, tive de elevar o meu jogo para níveis mais de posse e não tanto de transição. O tempo que estive aqui na seleção também me ajudou muito, também temos muita posse de bola e também jogamos no meio-campo adversário. Essa foi, sem dúvida, a maior evolução que tive no meu jogo. Também uma maior chegada à área quando há cruzamentos do outro lado. O preenchimento das zonas da área e de finalização, também foi uma coisa em que evoluí».