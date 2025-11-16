VÍDEO: João Neves marca golaço de livre e iguala melhor registo de golos
Médio do Paris Saint-Germain estreou-se a marcar e tomou-lhe o gosto
Médio do Paris Saint-Germain estreou-se a marcar e tomou-lhe o gosto
João Neves assinou um bis espetacular na primeira parte do Portugal-Arménia, da última jornada do Grupo F da qualificação para o Mundial 2026. Estreou-se a marcar pela Seleção Nacional aos 30 minutos, com um remate espontâneo à entrada da área, mas o melhor estava guardado para depois.
À passagem do minuto 41, no momento em que a Seleção dispôs de um livre direto em zona frontal, João Neves e Bruno Fernandes acercaram-se da bola. Tudo indicava que seria o médio do Manchester United a bater, mas... foi mesmo o 'pequeno' colega do PSG a rematar em arco para dentro. A bola ainda beijou a barra e o guarda-redes Avagyan apenas observou. Foi o seu primeiro golo de livre direto.
Este foi o seu segundo golo na Seleção Nacional, em 20 exibições. O mesmo tinha abordado a falta de golos pela Seleção numa antevisão, ao início da semana. Mas não há fome que dê em fartura. Esta temporada já igualou o melhor registo pessoal de golos - sete. Cinco pelo PSG e dois pela Seleção. E a época vai no início...
QUE GOLAÇO, JOÃO NEVES 😱#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Portugal #Arménia pic.twitter.com/vKILj4HjHe— sport tv (@sporttvportugal) November 16, 2025