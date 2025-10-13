Vitinha anteviu a receção à Hungria na terça-feira (19h45), num jogo que pode ditar a qualificação para o Mundial 2026. Porém, o terceiro lugar na Bola de Ouro não passou ao lado da conferência de imprensa.

«A posição é sempre muito subjetiva. Parte da opinião das pessoas. Estou felicíssimo com a classificação. Fiquei contente e agradecido por toda a gente que me ajudou no meu percurso, até ao dia de hoje, que está longe de acabar. Se um dia conseguir ainda melhor... ainda melhor. Continuo sempre contente no dia a dia porque é sempre uma satisfação individual, até para a minha família e os meus amigos.»

