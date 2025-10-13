Vitinha e a Bola de Ouro: «Classificação é sempre muito subjetiva»
Médio diz estar «super contente» com o terceiro lugar
00:51
«Bola de Ouro? É sempre muito subjetivo, parte da opinião das pessoas»
00:35
«Estreia a marcar por Portugal? Podia ser na final do Mundial...»
01:14
«Temos uma Seleção com grandes craques e temos de almejar a grandes objetivos...»
00:53
«Teria gosto de jogar contra seleções de outros continentes para preparar o Mundial»
00:53
«Teria gosto de jogar contra seleções de outros continentes para preparar o Mundial»