Mateus Fernandes foi chamado pela primeira vez à seleção principal, para os jogos de preparação frente ao México e Estados Unidos. Em conferência de imprensa, o médio do West Ham fala do seu trajeto na Premier League, da saída do Sporting, antes do período das conquistas dos leões, e do reencontro com Paulinho que lhe dava «umas porradas» nos treinos».

Tem sido apontado como uma das figuras do West Ham, como se gere essa responsabilidade?

«Acho que o ano passado em que tive de encontrar coisas positivas, não só nos resultados, mas também no trabalho diário, as coisas invisíveis que fazemos fora do campo, o desligar quando se perde, para não estar sempre com uma vibe negativa, acho que foi muito importante para este ano conseguir consolidar-me no West Ham. Acho que a vinda do míster Nuno [Espírito Santo] também me trouxe muita estabilidade. É um treinador que confia muito em mim e quando sentimos a confiança do treinador as coisas acontecem naturalmente. Sei também a dimensão do clube, é um clube que luta pelos lugares de cima da tabela da Premier League. Não estamos contentes com a situação, mas é dar a volta agora a isso.»

Paulinho foi chamado para o lugar de Rafael Leão, tem falado com ele?

«Depois de sair do Sporting, nunca mais entrei em contato com o Paulinho, mas a verdade é que, na altura, ele dava-me umas porradas nos treinos, mas é um jogador que mostrou qualidade no Sporting, no nosso campeonato, foi para o México e continuou a mostrar que é um jogador que tem muita qualidade. Para estar aqui tem de ter muita qualidade, é mais um para ajudar.»

Saiu do Sporting antes das últimas conquistas o clube. Saiu com alguma mágoa?

«Estou muito orgulhoso pela minha trajetória no clube. É um clube por que tenho muito carinho e muita paixão. As coisas tiveram de acontecer, segui o meu caminho, nem todos têm caminhos iguais. Segui o meu caminho e estou muito orgulhoso com o meu trajeto no Sporting.»