Gonçalo Guedes, internacional português, em declarações aos jornalistas em Cancún, México, onde a Seleção Nacional prepara o jogo com a seleção mexicana no próximo sábado. O avançado da Real Sociedad considerou que a confiança na conquista do título Mundial é legitimada pela qualidade dos jogadores:

Portugal é considerado um dos grandes favoritos para ganhar o Mundial. Como olham para isso?

«Creio que não somos os grandes favoritos, mas sabemos que, com a qualidade e os jogadores que temos, podemos ganhar. Sabemos que somos muito bons e queremos estar a um nível alto para poder ganhar o Mundial. É uma competição muito difícil, talvez a mais difícil, por isso sabemos que não vai ser nada fácil.»

Ambição declarada e assumida sem problemas, ao contrário do que acontecia no passado

«Acho que todas as equipas que participam no Mundial querem ganhar. Nós não somos diferentes, mas sabemos que temos uma seleção com uma grande qualidade, com jogadores que estão em grandes clubes e que estão em grande forma.

Ao termos uma equipa com grandes nomes é sempre normal que se fale mais de nós. Mas temos de estar tranquilos. Sabemos do nosso potencial.»

Adeptos mexicanos queriam muito ver Cristiano Ronaldo. Não vão vê-lo, mas haverá na mesma muitos outros grandes jogadores em campo...

«Viemos para ganhar e para obter o melhor resultado possível. Queremos estar bem. Temos uma seleção muito boa, com jogadores muito bons e que estão em grandes clubes.»