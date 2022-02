A épica reviravolta contra a Espanha, que garantiu o apuramento de Portugal para a final do Europeu, onde vai defender o título contra a Rússia, foi ainda mais especial para João Matos.

O capitão da Seleção de futsal passou a ser o jogador português com mais partidas em fases finais de campeonatos da Europa.

João Matos cumpriu na noite de sexta-feira o seu 25.º jogo em fase finais de Europeus, superando o registo de Gonçalo Alves, com 24 jogos.



Com 44 jogos em fases finais (25 em europeus e 19 em mundiais), João Matos, que se estreou pela seleção principal a 25 de novembro de 2008, igualou Ricardinho (23 em mundiais e 21 em europeus) como futsalista com mais presenças em fases finais de grandes competições. Se jogar na final frente à Rússia, Matos quebrará o recorde do 'Mágico'.



O fixo soma agora 177 internacionalizações e é o quarto futsalista com mais partidas com a camisola das quinas (Arnaldo tem 208, Ricardinho 187 e João Benedito 181).