Portugal defronta os Estados Unidos na noite de terça para quarta-feira (00h00), em Atlanta, no último dos dois jogos particulares de preparação para o Mundial 2026, nesta janela internacional de março.

Este vai ser o oitavo jogo da história do futebol entre as duas seleções, o primeiro desde o empate a um golo a 14 de novembro de 2017, em jogo particular, contexto em que também acontece este embate de 2026.

O historial de sete jogos mostra equilíbrio total, com duas vitórias de Portugal, duas dos norte-americanos e três empates, mas os duelos mais recentes não trazem grandes memórias às cores lusas. Sobretudo os dois anteriores ao de 2017, os dois que contaram para fases finais de competições, entre cinco particulares.

Na fase de grupos do Mundial 2014, Portugal empatou 2-2 ante os Estados Unidos, na segunda jornada do grupo G. Um empate que comprometeu as contas de Portugal, que mesmo com a vitória por 2-1 ante o Gana na última jornada e com a derrota dos EUA ante a Alemanha (1-0), foi eliminado, fruto do saldo de golos total, apesar dos mesmos quatro pontos do que os EUA (4-4 para 4-7 em golos, registo para o qual contribuiu a derrota pesada da Seleção ante a Alemanha, por 4-0).

Também de má memória foi a derrota por 3-2 há quase 24 anos, no Mundial 2002, na primeira jornada do grupo D. O golo de Beto (39m) e a autogolo de Jeff Agoos (71m) foram insuficientes face aos golos de John O’Brien (4m) e de Brian McBride (36m), pelo meio com o autogolo de Jorge Costa (29m). Portugal ganharia depois à Polónia (4-0), mas perdeu com a anfitriã Coreia do Sul (1-0) e ficou também pela fase de grupos.

Quase um quarto de século depois desse jogo, lembra-se de quem são e sabe onde andam os 23 protagonistas e o selecionador dessa campanha? Há alguns treinadores, outros comentadores, ou também quem esteja ligado ao agenciamento de atletas.

Veja o que é feito dos protagonistas de Portugal no jogo do Mundial 2002 ante os EUA, na galeria associada.

Além dos quatro jogos já mencionados, os EUA venceram Portugal num particular em 1992, enquanto Portugal venceu os particulares de dezembro de 1990 e setembro de 1978, ambos por 1-0. Pelo meio, em 1980, houve o outro empate, a um golo. A última vitória foi, por isso, há quase 36 anos.