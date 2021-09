Bernardo Silva, jogador da seleção nacional, em declarações na flash interview da RTP3, após a vitória arrancada a férias contra a República da Irlanda, numa partida da quarta jornada do grupo A da fase de apuramento para o Mundial 2022:



«Acho que foi um jogo difícil. Portugal começou bem o jogo, mas infelizmente não marcou o penálti. Isso poderia dar tranquilidade. A Irlanda foi uma equipa muito defensiva, defendeu muito baixo e tentou perder o máximo de tempo. Houve uma altura em que não encontrámos as soluções certas. Estamos muito felizes pela vitória. Há sempre aspetos a corrigir, mas também tivemos alguma falta de sorte.



Falhei um golo que não posso falhar. Conseguimos três pontos importantíssimos. Queremos continuar na primeira posição e ganhar ao Azerbaijão.



Todos os jogos são complicados. Conheço bem esta equipa, jogo contra muitos destes jogadores e é uma equipa complicada. Pensarem que por ser a Irlanda ou a Sérvia, não há jogos mais fáceis do que os outros. Isso é mentira. Agora vamos pensar no Qatar e no Azerbaijão.»