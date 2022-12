João Félix está a fazer um Mundial de grande qualidade, o que tem tido enorme eco, sobretudo em Espanha, onde Diego Simeone não tem conseguido tirar o mesmo rendimento do jogador.

Confrontado com a confiança que tem mostrado em campo, Félix justificou com várias razões.

«São formas diferentes de jogar e de pensar o jogo. É outra mentalidade. Eu estou a representar o meu país, com jogadores que conheço há muito tempo. Por exemplo, com o Dalot com quem jogo desde os nove anos. Depois, falamos todos a mesma língua, entendemo-nos muito bem e é normal haver mais confiança», começou por dizer.

«Nota-se que estou Mundial, que é a competição que todos sonham jogar. Estou a desfrutar ao máximo, é um sonho estar aqui, daí toda a alegria», acrescentou, recusando dizer se o seu futuro passa ou não pelo At. Madrid.

«Estou completamente focado na seleção, concentrado em dar uma grande alegria aos portugueses. O At. Madrid é para quando acabar o Mundial.»