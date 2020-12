O selecionador nacional de futebol, Fernando Santos, assumiu esta segunda-feira o favoritismo de Portugal no grupo A de qualificação para o Mundial 2022, no qual a equipa das quinas defronta Sérvia, República da Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão.

«Isso é evidente, se não nos assumíssemos, o que íamos fazer? Temos de ficar em primeiro lugar, não sei o que diga mais», afirmou Fernando Santos, na primeira reação ao sorteio realizado esta tarde, ao Canal 11.

«Os sorteios não são para analisar. Analisar é muito teórico. Começámos [a qualificação do Europeu] com a Sérvia e, à partida, íamos ganhar e empatámos. Depois, empatámos com a Ucrânia e as coisas tornaram-se difíceis. Já tivemos situações teoricamente mais difíceis e que se tornaram mais fáceis», lembrou, apontando depois ao calendário e aos adversários.

«O importante agora é preparar bem, ver o calendário. Uma coisa é ver os adversários, outra é o calendário, porque vamos jogar já em março [de 2021]. Se forem adversários com os quais, por exemplo, jogámos há menos tempo, conhecemos melhor. Isso pode ajudar à análise. No caso das duas que não defrontámos recentemente, a República da Irlanda acho que não defrontei enquanto selecionador e o Azerbaijão nunca defrontei. São equipas que, na análise, temos de procurar outros meios, para as conhecer», sublinhou, continuando que se Portugal «quer ser candidato a ser campeão do mundo e se quer ser candidato e se se assume como candidato, tem de passar esta fase».