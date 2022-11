Fernando Santos diz que o ambiente na seleção portuguesa antes da estreia no Mundial está melhor do que nunca e defende que a receita para o triunfo tem de começar na união entre todos.

«O espírito de grupo é essencial. A única palavra que está escrita na sala de palestras é “nós”. Isso é o fundamental. Em campo é que vai definir, mas esse é que é ponto de partida», começou por dizer.

Fernando Santos comparou depois o ambiente com o início da competição em 2018, e recordou como a invasão à Academia de Alcochete marcou de forma profunda o grupo.

«A competição de 2018 veio a seguir a um incidente em que seis ou sete jogadores chegaram ao Mundial sem clube ou sem saber o que seria o seu futuro. E todos falavam disso. As vidas deles estiveram em jogo, não se falava noutra coisa nas conversas entre eles. O ambiente era muito bom, mas isso desviou o foco de muita gente. Houve jogadores a fazer contratos nessa altura, outros a renovar, a saber para onde iam», recorda.

O treinador realça que o ambiente entre todos neste momento é também muito melhor do que no Europeu disputado no ano passado, com muitas limitações devido à pandemia de covid-19.

«Em 2021 também foi muito marcado pela covid. Há muito tempo que não podíamos ver os jogadores todos juntos. E o ambiente é que vai dar consistência e base para tudo. E tem sido excelente desde que eles chegaram à concentração», resume.