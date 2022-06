Prestes a arrancar a temporada no Manchester United, Bruno Fernandes antecipou a participação portuguesa no Mundial 2022, prova em que terá como adversários Coreia do Sul, Gana e Uruguai.



Triunfar no Qatar poderá ser um objetivo realista para Portugal? O médio do Manchester United recordou o histórico nacional antes da conquista do Euro 2016 e lembrou o que sucedeu recentemente na Liga das Nações.



«Começaram a criar-se expetativas desde que Portugal começou a ganhar. Desde o Europeu [ndr: 2016] criou-se a expetativa de que Portugal tem de ganhar tudo. Jogámos contra a Espanha e diz-se que não jogámos muito bem. Depois quando vemos Espanha jogar contra outras seleções, já é a melhor seleção do Mundo. Parece que vemos com algum desprezo as seleções que jogam contra Portugal enquanto contra as outras já são as melhores do mundo. Sabemos que somos das melhores seleções do mundo, temos grandes jogadores e estamos no Mundial, que é o principal. Lá tudo pode acontecer», disse aos jornalistas, à margem de um evento da Federação Teqball Portugal.



O internacional português, que representa o Manchester United, tornou-se embaixador da Federação Teqball Portugal, tendo recebido uma mesa personalizada.