Rafael Leão, jogador da Seleção Nacional, em declarações aos jornalistas na zona mista após a vitória sobre o Gana por 3-2 no Mundial 2022. O avançado do Milan saltou do banco na segunda parte e assinou o terceiro golo da equipa das quinas:

«Estava concentrado, sabia o que tinha de fazer, o importante era dar o máximo, porque o jogo estava um bocado partido. Entrei e fui feliz.»

[Lance de Diogo Costa no final]

«Vi o lance, não estava à espera, mas todos temos plena confiança no Diogo. É um grande guarda-redes, que já defendeu muitas vezes lances perigosos na nossa baliza. Estamos sempre com ele.»

[Preparado para ser titular?]

«Cabe sempre ao mister. Se for titular, estou preparado para ajudar a minha equipa. Mas, mesmo entrando a partir do banco, irei fazer o mesmo. O importante é que consiga ajudar a equipa.»

[Os próximos adversários]

«Vimos um bocado do jogo [entre Uruguai e Coreia do Sul]. São duas equipas fortes, difíceis. Agora temos de pensar no próximo jogo, com o Uruguai, que tem jogadores na frente de muita qualidade.»

[Abraço da equipa a Cristiano Ronaldo]

«Sim, foi uma demonstração de união. É o nosso líder, que nos apoia nos momentos bons e maus.»