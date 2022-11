Otávio, jogador da Seleção Nacional, em declarações aos jornalistas na zona mista do Estádio José Alvalade após a vitória sobre a Nigéria por 4-0:

«Depois de uma grande vitória como a de hoje ficamos com mais confiança para trabalhar em busca da vitória no primeiro jogo e agora estamos a pensar no Gana. Com a equipa unida desta forma temos grandes chances.»

[Parece ter saído a coxear. O que se passa?]

«Está tudo bem. Tudo certo!»

[Expectativas para o Mundial?]

«São as maiores. Já estou feliz por fazer parte deste grupo, é uma gratidão imensa e onde precisarem de mim vou ajudar. Com todos assim, vai dar tudo certo.»

[Objetivo é conquistar o Mundial?]

«Claro que sim. Todos temos esse objetivo de ganhar o primeiro [Mundial] de Portugal. Vamos em busca disso. Sabemos que é jogo a jogo e com união vai dar certo.»

[Matéria-prima para ganhar?]

«Acho que sim. Temos grandes jogadores que já se mostraram ao Mundo. E, como disse, se todos trabalharmos em conjunto, vamos ser mais fortes e conquistar grandes coisas.»