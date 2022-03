Pepe, jogador da seleção portuguesa, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a vitória de Portugal sobre a Macedónia do Norte, que valeu o apuramento para o Mundial do Qatar.

«Sofri muito no primeiro jogo. Mesmo quando testei positivo, não queria acreditar. Todos sabem que me cuido muito. Apoiei a equipa de longe, sofri com eles, mas pude recuperar a tempo para ajudar a mais um Mundial ao meu país.

O mérito foi colocar o trabalho em primeiro lugar. Demonstrámos ser uma seleção humilde com a Turquia. Quando marcámos o primeiro golo, fiquei feliz a ver todos a festejar no banco. Essa energia sente-se. Foi isso que sentimos, essa energia positiva, que nos levou ao Mundial.»

[já se imagina a jogar outro Mundial?]

«Temos de desfrutar deste momento, que era de muita tensão. Queríamos muito dar esta alegria ao nosso povo. Seria injustiça muito grande não estar no Mundial. Com a Sérvia não estivemos ao nível que queríamos, mas soubemos levantar-nos e unir-nos para estar no Mundial.»