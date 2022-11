Portugal já tem os 26 para o Mundial 2022. Depois de Fernando Santos ter anunciado as suas escolhas, o Maisfutebol olha para a lista e dá o pontapé de saída na abordagem ao Campeonato do Mundo integrada na Guardian Experts’ Network, apresentando o perfil de cada um dos convocados, bem como a análise à seleção nacional.

Antes de mais, as escolhas. O selecionador promoveu uma estreia absoluta em convocatórias, o defesa António Silva, incluindo ainda na lista outros dois jogadores sem qualquer internacionalização AA, o avançado Gonçalo Ramos e o guarda-redes José Sá. Por outro lado, deixou alguns históricos de fora, a começar por João Moutinho, o segundo jogador mais internacional por Portugal. O processo de renovação vê-se, por exemplo, em comparação com o Euro 2020. Se há um ano e meio a lista final ainda integrou 11 dos jogadores que foram campeões da Europa em 2016, agora são seis: Rui Patrício, Pepe, Raphäel Guerreiro, Danilo, William Carvalho e Cristiano Ronaldo.

No que diz respeito a experiência, a seleção é liderada obviamente por Cristiano, o recordista absoluto de presenças e golos por Portugal. O capitão vai jogar o seu quinto Campeonato do Mundo, ele que soma até aqui 17 jogos e sete golos marcados em Mundiais. Pepe, o mais velho dos convocados, vai para a quarta presença, enquanto Rui Patrício e William Carvalho preparam-se para jogar o seu terceiro Mundial.

A convocatória não integra nenhum jogador do Sporting, o que acontece pela primeira vez na fase final de um Mundial. Benfica e FC Porto estão entre os clubes mais representados, cada um com três jogadores, enquanto há apenas mais um jogador a atuar na Liga, o bracarense Ricardo Horta. O campeonato mais representado entre os 26 convocados é a Premier League, com 10 jogadores, incluindo três do Manchester United, três do Manchester City e três do Wolverhampton, a que se junta Palhinha, médio do Fulham.

Um a um, o Maisfutebol apresenta aqui o percurso, dados e curiosidades dos 26 convocados, resultado de uma parceria que se tem repetido a cada fase final desde o Euro 2012. Uma vez mais, o nosso jornal é o representante português numa rede de meios de comunicação que abrange todas as seleções que marcam presença no torneio, a Guardian Experts’ Network, e tem por objetivo dar aos leitores uma visão mais próxima dos protagonistas da competição.

Essa parceria traduz-se nas análises de cada uma das 32 seleções, com destaque para as expectativas, a história, as figuras e muitas curiosidades, bem como em perfis de todos os jogadores que estarão no Qatar.

Por agora, começamos por Portugal.

Aqui está o dossier especial sobre os 26 eleitos de Fernando Santos

E por aqui entramos no guia da seleção nacional para o Mundial 2022