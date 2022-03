Bastian Schweinsteiger deixou um aviso à seleção portuguesa, depois da derrota da Itália no play-off de apuramento para o Mundial, perante a Macedónia do Norte.

«Ok, parece que não trouxe muita sorte ontem, desculpa Itália. A Macedónia do Norte também venceu a Alemanha no ano passado... uma equipa difícil. Portugal tem de estar alerta», escreveu o antigo internacional alemão no Twitter, já depois de esta quinta-feira ter colocado uma fotografia de apoio à squadra azzurra.

Okay, seems like I didn't bring too much luck yesterday, sorry Italy 😬

North Macedonia has also beat Germany last year... a tough team. Portugal should be warned. https://t.co/6zeH0oqduC — Bastian Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) March 25, 2022

Apesar do favoritismo de Portugal, o conselho de Schweinsteiger deve mesmo ser levado a sério. A 31 de março de 2021, a Macedónia do Norte venceu em solo germânico, por 2-1, diante dos alemães que alinharam com os habituais titulares.