Portugal apurou-se nesta segunda-feira para os oitavos de final do Mundial 2022, ao vencer o Uruguai por 2-0, na segunda jornada da fase de grupos da prova.

Cristiano Ronaldo ficou muito perto de marcar no jogo – tão perto que a FIFA inicialmente atribuiu-lhe o primeiro golo do jogo -, e no final deixou uma mensagem nas redes sociais a enaltecer o objetivo cumprido e o «sonho» que continua vivo.

«Estamos nos oitavos do Mundial! Grande trabalho, equipa! Frente a um adversário de grande mérito, fizemos valer a nossa força e a nossa qualidade. Vamos em frente! Estamos na luta e o nosso sonho continua bem vivo! Força, Portugal», escreveu o capitão da seleção nacional nas redes sociais.