A Nigéria, último adversário de Portugal na preparação para o Mundial 2026, venceu esta terça-feira o Zimbabué, por 2-0, em jogo particular disputado em Inglaterra em que o portista Terem Moffi foi titular.

Os nigerianos, que falharam a qualificação para o Campeonato do Mundo, contaram com o avançado do FC Porto, que na segunda-feira celebrou 27 anos, no onze inicial, envergando a braçadeira de capitão, tendo sido substituído aos 66 minutos, logo depois do segundo golo das Super Águias.

Os dois golos da partida foram apontados pelo extremo Femi Azeez que alinha nos ingleses do Millwall, aos cinco e aos 63 minutos.

Recordamos que Portugal vai defrontar a Nigéria a 10 de junho, em Leiria, antes de viajar para os Estados Unidos, mas antes desse jogo, no dia 6, a seleção comandada por Roberto Martínez terá outro teste frente ao Chile, neste caso, no Estádio Nacional.

A Nigéria, antes de defrontar Portugal, também vai defrontar a Polónia, a 3 de junho.

Depois de viajar para Palm Beach, em Miami, na Flórida, Portugal estreia-se no Grupo K do Campeonato do Mundo frente à República Democrática do Congo, a 17 de junho, em Houston. Segue-se o estreante Uzbequistão, a 23 de junho, também em Houston, fechando, depois, o grupo fechado, a 27 de junho, frente à Colômbia, em Miami.