A Federação Portuguesa de Futebol colocou esta segunda-feira à venda os bilhetes para o duelo entre Portugal e o Chile, jogo de preparação para o Mundial 2026 que está marcado para 6 de junho (18h45), para o Estádio Nacional.

Os preços variam entre os 20, 25 e 35 euros e, numa primeira fase, serão vendidos exclusivamente na bilheteira online da Federação Portuguesa de Futebol.

Depois deste jogo, Portugal vai ainda defrontar a Nigéria, a 10 de junho, antes de viajar para os Estados Unidos, onde se vai estrear, na fase final, a 17 de junho, frente à República Democrática do Congo, no primeiro jogo do Grupo K que conta ainda com o Uzbequistão (23 de junho) e Colômbia (28 de junho).