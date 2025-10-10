Bruno Fernandes é um exímio marcador de penáltis, mas esta época já falhou dois, um deles diante de Caoimhin Kelleher, o guarda-redes da República da Irlanda que vai ter este sábado novamente pela frente. O internacional português falou sobre a sua técnica e a forma como tenta sempre melhorar.

Caoimhin Kelleher, guarda-redes da Irlanda, defendeu há pouco um penálti do Bruno num jogo do United frente ao Brentford. Amanhã é um bom dia para acertar contas?

«Todos os dias são bons dias para acertar contas, mas foi mais ele foi mais forte do que eu nesse momento. Esteve ele muito bem e, na minha opinião, eu estive muito mal, mas não é algo que mexa muito com a minha cabeça porque o meu objetivo amanhã não está em marcar golos, mas sim em ganhar o jogo. Num jogo de futebol e numa equipa de futebol existe algo maior do que a individualidade que é aquilo que representa o nosso grupo. Ganhar e estar mais perto do Mundial é mais importante do que eu ajudar contas com o guarda-redes da Irlanda.»

Voltando aos penáltis, o Bruno marca muitos, mas esta época já falhou alguns. O que é que se passa? São os guarda-redes que estão a estudar a técnica do Bruno?

«Não, os dois que falhei não tiveram a ver com o que vocês chamam a minha técnica habitual. É algo que tenho de estudar melhor, normalmente gosto de ver os guarda-redes, tudo aquilo que eles fazem. Normalmente faço isso com um dos treinadores de guarda-redes para me tentar ajudar, para me dar algumas dicas. Infelizmente para mim, não é que os guarda-redes tenham sido muito bons, porque só um deles é que defendeu, o outro acabei por mandar a bola para um sítio para onde não devia ter mandado, mas são momentos que dependem de mim e, infelizmente, esta época tive dois momentos em que não estive no meu melhor. Sempre que for escolhido e tiver a possibilidade de marcar, farei sempre com toda a capacidade que o conseguirei executar da melhor maneira porque por trás disso existe um treinador que acredita em mim e que quer que eu leve a melhor sobre o guarda-redes. É algo que continuarei a treinar e a trabalhar para me tornar ainda melhor. Era algo que tinha um êxito muito grande, mas infelizmente esta época, em três no campeonato, acabei por falhar dois. Não quero falhar nenhum, portanto há que trabalhar nisso.»