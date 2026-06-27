Portugal e Colômbia decidem a liderança do Grupo K na madrugada deste domingo, em Miami, na terceira e última jornada da fase de grupos do Mundial 2026. Os “Cafeteros” jogam com dois resultados (vitória e empate), uma vez que lideram com seis pontos. Por sua vez, Portugal ocupa o segundo lugar com quatro pontos, três sobre a República Democrática do Congo – ou seja a Seleção até pode entrar na fase a eliminar via terceiro lugar.

Terminar no topo do Grupo K coloca Portugal na rota da Argentina para os “quartos”, na madrugada de 12 de julho (02h). Já o segundo lugar reserva um potencial cruzamento com Espanha nos “oitavos”.

As contas definitivas são para se fazer na madrugada deste domingo.

No que diz respeito aos protagonistas, Bruno Fernandes destaca-se pelo peso na construção e no processo ofensivo. À boleia do SofaScore, parceiro estatístico do Maisfutebol, é possível verificar que o médio criou duas grandes oportunidades em 180 minutos, além de registar uma assistência.

Em todo o caso, Luis Díaz promete manter a Colômbia na disputa pelo resultado. O extremo ex-FC Porto – atualmente vinculado ao Bayern Munique – acumula um golo e uma assistência em dois jogos, agigantando-se nos dribles, remates e nos passes-chave. Ainda assim, Bruno Fernandes lidera nos duelos, passes precisos e nos toques.

Em termos coletivos, Portugal tem mais golos marcados, mais oportunidades criadas e mais posse de bola. Por sua vez, a Colômbia é superior nos remates e cantos.

Em síntese, Portugal vai defrontar o adversário mais exigente do Grupo K, talhado para o contra-ataque, com particular paixão pela construção lateralizada – de fora para dentro. As costas da Seleção devem estar resguardadas e as bolas paradas ofensivas devem ser muito bem acauteladas, para evitar contra-golpes fatais.

O Colômbia-Portugal é para acompanhar no Maisfutebol, na madrugada deste domingo.