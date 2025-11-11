João Cancelo está há doze anos na Seleção Nacional e considera que este é o grupo mais forte que encontrou. O lateral do Al Hilal aponta mesmo a mira para a conquista do Campeonato do Mundo no próximo ano, o que seria um adeus «em grande» a uma carreira ímpar na seleção.

Está na seleção há muitos anos, este é o grupo mais forte com quem já trabalhou?

«Acho que sim, este é sem dúvida o grupo mais forte com que trabalhei desde que estou aqui, acho que estou aqui há cerca de 11/12 anos e este é sem dúvida o grupo mais forte. Temos jogadores incríveis em todas as posições do campo, há muita competitividade o que acaba por ser bom porque puxamo-nos uns aos outros e o ambiente aqui é fantástico. Estou muitas vezes no Al Hilal e já estou a pensar vir aqui outra vez porque o ambiente, principalmente fora do campo, é muito bom. Acho que isso vem-se refletindo nos resultados que temos conseguido ultimamente.»

Tem mais 60 jogos pela Seleção. Sente agora mais a seleção do que no início da sua carreira?

«Quando estou a representar a seleção, estou também a representar os meus amigos que jogaram comigo na rua onde eu vivia na casa dos meus avós. Estou a representar a minha família, estou também a representar o sonho do meu irmão que também sonhava em ser profissional. Acho que é por tudo isto que sinto tanto jogar pela seleção.»

Deu uma entrevista em que disse se Portugal vencer o Mundial, deixava a seleção. E se não vencer?

«É o sonho de qualquer jogador vencer um Mundial com a sua seleção. Acho que entre ganhar uma Liga dos Campeões e o Mundial, preferia ganhar um Mundial pelo meu país. Se ganhar acho que deixaria a seleção porque acabar em grande é sempre melhor do que depois acabar por não ganhar nenhum título. Se não ganhar, acho que vou tentar mais vezes até conseguir ganhar de novo.»