Cristiano Ronaldo já está em Portugal, com a família, para, a partir desta segunda-feira, dar início à preparação para a fase final do Campeonato do Mundo, na Cidade do Futebol.

Depois de umas curtas férias na Arábia Saudita, o mais internacional de todos os portugueses recorreu à redes sociais para assinalar o regresso a casa.

«Feliz por voltar a casa com a família», escreveu Cristiano Ronaldo numa publicação em que aparece com Georgina Rodríguez e os cinco filhos na casa que tem nas imediações de Cascais.

