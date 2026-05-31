Seleção
Há 21 min
Cristiano Ronaldo já cá está: «Feliz por voltar a casa com a família»
Seleção Nacional começa a preparar-se para a fase final do Mundial 2026 a partir desta segunda-feira na Cidade do Futebol
Seleção Nacional começa a preparar-se para a fase final do Mundial 2026 a partir desta segunda-feira na Cidade do Futebol
Cristiano Ronaldo já está em Portugal, com a família, para, a partir desta segunda-feira, dar início à preparação para a fase final do Campeonato do Mundo, na Cidade do Futebol.
Depois de umas curtas férias na Arábia Saudita, o mais internacional de todos os portugueses recorreu à redes sociais para assinalar o regresso a casa.
«Feliz por voltar a casa com a família», escreveu Cristiano Ronaldo numa publicação em que aparece com Georgina Rodríguez e os cinco filhos na casa que tem nas imediações de Cascais.
Feliz por voltar a casa com a família 🙌🏽🇵🇹 pic.twitter.com/6HWJO0J9Iy— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 31, 2026
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS