Danilo Pereira faz parte dos grupos que conquistaram o Europeu por Portugal em 2016 e a primeira Liga das Nações em 2019. Atualmente a jogar na Arábia Saudita e afastado da Seleção desde o Europeu de 2024, o defesa tem vivido intensamente o Mundial 2026, com a esperança de que os portugueses consigam fazer um «grande torneio e alcançar resultados positivos».

«Compreende-se a expectativa que o povo português tem em relação à Seleção, porque esta geração foi crescendo, com muitos jogadores a atuar a um nível muito elevado, em grandes clubes e com um rendimento muito alto. A expectativa é sempre grande», disse o internacional português numa entrevista ao jornal espanhol Marca.

«Creio que a expectativa do povo português é ser campeão do mundo e, por isso, surgem críticas tão intensas. Mas penso que, à medida que Portugal for avançando e vencendo, essas críticas irão diminuir», acrescentou.

Numa altura em que a presença de Cristiano Ronaldo na Seleção e a titularidade indiscutível do mesmo têm sido alvo de críticas por parte de alguns adeptos, Danilo defende o avançado.

«O Cristiano Ronaldo, sendo a maior estrela do futebol mundial, estando na Seleção Nacional e com Portugal a tentar conquistar o primeiro título mundial da sua história, será sempre o principal foco quando as coisas correm mal», começou por explicar.

«Acho que ele sabe lidar muito bem com isso. É algo que o motiva, embora não deixe de o magoar. Penso que também lhe custa um pouco, porque estamos a falar do seu país, mas é uma situação com a qual aprendeu a conviver muito bem», completou o ex-jogador do FC Porto, reconhecendo a exigência do povo português e a capacidade de Ronaldo transformar as críticas em motivação.

O próximo jogo de Portugal é com a seleção espanhola. O duelo ibérico decidirá quem marcará presença nos quartos de final diante os Estados Unidos ou a Bélgica. Danilo acredita que vai ser um jogo bastante dividido e apelativo.

«A Espanha é uma equipa que sabe dominar muito bem o jogo, com uma seleção muito jovem e muito talentosa, desde a baliza até ao ataque. Mas acredito que vai ser um jogo muito equilibrado», afirmou o jogador de 34 anos.

O defesa elaborou uma lista com alguns dos jogadores da seleção espanhola que mais aprecia, entre os quais constavam Lamine Yamal, Pedri e Fabián Ruiz, este último com quem partilhou balneário na última de quatro épocas ao serviço do PSG.

«Sem dúvida que podia ser uma final do Mundial. Uma final ibérica entre duas equipas de enorme qualidade, com jogadores de nível elevadíssimo. Gostava que se tivessem encontrado mais à frente na competição, mas não foi possível. Espero que seja um grande jogo e que Portugal vença», concluiu.