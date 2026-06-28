O nulo com a Colômbia na madrugada deste domingo desiludiu milhares de portugueses, mas o desfecho poderia ser mais penoso, não fosse a exibição vistosa de Diogo Costa. Elogiado por todo o Mundo, o guardião do FC Porto fez seis defesas e dois alívios, ganhou um duelo e recuperou a posse por seis ocasiões.

Além disso, Diogo Costa acertou 15 dos 19 passes tentados.

De acordo com o SofaScore – o nosso parceiro estatístico – a exibição em Miami entrou para o top-3 do guardião pela Seleção, igualando aquele marcante 1 de julho de 2024, na Alemanha, frente à Eslovénia. Curiosamente, o melhor jogo de Diogo Costa por Portugal aconteceu numa derrota, na Dinamarca, para a Liga das Nações.

O nulo com a Colômbia ditou que Portugal vai defrontar a Croácia nos “16-avos”, em Toronto (Canadá), na madrugada de sexta-feira (meia-noite). Se vencer, a Seleção joga frente a Espanha ou Áustria a 6 de julho.