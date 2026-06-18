Ao leme da Seleção desde 2023, Roberto Martínez acumula 28 vitórias, oito empates e cinco derrotas em 41 jogos. Na estreia no Mundial 2026, Portugal empatou com a República Democrática do Congo (1-1), naquele que foi um dos jogos com menor “expected goals” – ou golos esperados – na era de Roberto Martínez (0.65).

De recordar que, na primeira jornada do Grupo K, Portugal precisou de 100 passes para fazer um remate, tendo rematado menos do que o Congo (8-7; 2-1 em remates enquadrados).

À boleia dos dados do SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol – a Seleção apenas registou menos “expected goals” aquando da derrota em Copenhaga, frente à Dinamarca (1-0), na primeira mão dos “quartos” da Liga das Nações, em março de 2025.

Já na final da Liga das Nações, frente à Espanha, Portugal marcou dois golos, mas apenas acumulou 0.78 “expected goals”.

No gráfico abaixo apresentado, o top-10 de jogos com menor “expected goals” na era Martínez conta dois nulos (Escócia e México), dois empates (RD Congo e Croácia) e duas derrotas (Dinamarca e França).

Portugal ocupa o terceiro lugar do Grupo K do Mundial 2026, com um ponto – em igualdade com a República Democrática do Congo – a dois pontos da Colômbia.