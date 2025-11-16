Apenas uma humilhação inédita atiraria Portugal para o play-off do Mundial 2026. Todavia, e depois da derrota na Irlanda, a Seleção quer deixar outra imagem no Estádio do Dragão, na sexta e derradeira jornada da fase de qualificação. Portugal lidera o Grupo F, com dois pontos de vantagem sobre a Hungria e mais três sobre a Irlanda. Por sua vez, a Arménia – que nunca venceu Portugal – está no quarto e último lugar, com três pontos.

Para a tarde deste domingo, Roberto Martínez está obrigado a mexer na frente, face à suspensão de Cristiano Ronaldo, expulso na Irlanda. Consulte a galeria associada para conhecer o onze provável de Portugal.

O duelo no Dragão está agendado para as 14 horas deste domingo e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.