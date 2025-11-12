Na antevisão à receção a Portugal na quinta jornada da fase de qualificação para o Mundial 2026, o selecionador da República da Irlanda apontou à defesa como base para alcançar os pontos. Em conferência de imprensa, o islandês Heimir Hallgrímsson recordou a derrota por 1-0 em Alvalade.

Apontado aos pontos

«A abordagem não vai mudar, seja para ganhar ou empatar. Não nos podemos atirar de cabeça. Se precisarmos de marcar mais tarde, vamos correr riscos calculados. Temos um plano. (…) Precisamos, pelo menos, de um ponto. Sabemos que temos uma estrutura defensiva muito forte, como mostrámos em Lisboa.»

Influência de Cristiano Ronaldo

«Continua a marcar golos e a bater recordes. A maioria das equipas, quando está a ganhar, abranda o ritmo, mas Portugal quer marcar.»